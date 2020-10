«Emily in Paris»

«SATC»-Crew bei «Emily in Paris»

Der Look der Serie erinnert aus einem guten Grund an «Sex and the City»: Als Showrunner wurde Darren Star engagiert, der Regisseur hinter der «SATC»-Serie und den Filmen, und ebenfalls mit von der Partie ist Patricia Field, die als Kostümbildnerin bereits die Outfits von Carrie, Miranda und Co. zusammenstellte.



Die quirlige Emily ist eine untypische Rolle für Collins: «Ich liebe es, dunkle Charaktere zu spielen, aber ich will nicht in eine Schublade gesteckt werden.»