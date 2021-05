Affäre mit Dominic West - Lily James spricht erstmals über den Fremdgeh-Skandal

Sie und der verheiratete West wurden im Oktober 2020 turtelnd in Rom gesichtet.

In den Bildern davon, die von der «Daily Mail» veröffentlicht wurden, sieht man die beiden heftig turteln.

Im Oktober 2020 wurde Lily James (32) zusammen mit ihrem Schauspiel-Kollegen Dominic (51) West in Rom gesichtet.

Noch weiss Lily James (32) nicht so recht, wie sie mit dem Mediensturm um ihre vermeintliche Affäre mit dem Schauspieler Dominic West (51) umgehen soll. In einem Interview mit «The Guardian» spricht die Schauspielerin kurz über die Kontroverse: «Da gibt es definitiv viel zu sagen», verrät sie. Eigentlich wolle sie aber nicht weiter darüber sprechen. «Noch nicht», so Lily.