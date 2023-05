Lily-Rose Depp ist jetzt mit Rapperin 070 Shake zusammen

Auch die Musikerin, die mit bürgerlichem Namen Danielle Balbuena heisst, teilte ein Foto, auf dem die beiden Frauen Wange an Wange zu sehen sind. Schon im Februar heizten die beiden die Gerüchteküche ordentlich an, als sie kuschelnd bei der Pariser Fashion Week gesichtet wurden.

Lily-Roses’ prominente Liebschaften

Obwohl Lily-Rose zuvor hochkarätige Promis gedatet hat, war sie bislang stets darum bemüht, ihr Privatleben nicht in die Öffentlichkeit zu tragen. «Der Wert der Privatsphäre wurde mir bereits in jungen Jahren vermittelt», sagte sie im April 2021 in Drew Barrymores Talkshow. Die Tochter von Johnny Depp (59) und Vanessa Paradis (50) habe diese Einstellung für den Aufbau ihrer eigenen Karriere beibehalten. Dennoch sickerten ihre Liebschaften immer mal wieder bei der Presse durch.