Lily Rose Depp wird wegen Prozess ihres Vaters im Netz angefeindet

«Kein einziges Foto von deinem Vater. Was für ein Mensch bist du?», schreibt etwa ein User.

In den Kommentaren auf ihrem Instagram-Account wird die 22-Jährige derzeit mit Kritik überhäuft.

Johnny Depp (58) und Amber Heard (36) befinden sich seit über einem Monat in einem öffentlichen Gerichtsprozess. Der Schauspieler verklagt seine Ex-Frau auf 50 Millionen Dollar wegen Verleumdung. Nun wird die Tochter des Schauspielers, Lily Rose , plötzlich zur Zielscheibe im Netz.

Seit Beginn des Zivilprozesses sympathisieren viele Fans mit dem «Fluch der Karibik»-Darsteller und stellen sich klar auf seine Seite. Wirft man einen Blick auf den Instagram-Account seiner Tochter, schwindet die Unterstützung jedoch. So postete die 22-Jährige Anfang April etwa ein Video, in dem sie für die Designermarke «Chanel» wirbt. In den Kommentaren wird das Model regelrecht mit Hass-Kommentaren überhäuft.