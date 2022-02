Supermodel Linda Evangelista zeigt sich nach verpfuschten Beauty-OPs

1 / 6 Für die jüngste Ausgabe des «People»-Magazins nahm Linda Evangelista ihren ganzen Mut zusammen. Instagram/people Die 56-Jährige spricht im Interview über ihre Erfahrungen mit Schönheitseingriffen. Und zeigt dabei auch ihren «entstellten» Körper. Instagram/lindaevangelista Sie probierte Coolsculpting aus, eine Methode zur Fettreduktion. «Ausbeulungen an ihrem Kinn, an den Oberschenkeln und im BH-Bereich» seien drei Monate nach der Behandlung entstanden. Nun liegt sie mit der Firma im Rechtsstreit. (Archivbild) imago/ZUMA Press

In den 90er-Jahren zählte Linda Evangelista neben Naomi Campbell (51), Cindy Crawford (55) und Claudia Schiffer (51) zur Supermodel-Rige. Im Gegensatz zu ihren Kolleginnen zog sich die heute 56-Jährige jedoch immer weiter zurück. Fast fünf Jahre sah man sie nicht in der Öffentlichkeit oder an Events. Letzten September verriet sie in einem Instagram-Post den Grund: Eine Beauty-Methode zur Behandlung von Fettgewebe habe sie «brutal entstellt» und «ihre Existenz zerstört.» Nun wendet sie sich erneut an die Öffentlichkeit – und erzählt gegenüber «People» die Hintergründe.

Von August 2015 bis Februar 2016 habe sie die beliebte Beauty-Methode Coolsculpting ausprobiert. Siebenmal habe sie dafür eine Praxis eines Dermatologen besucht, doch anschliessend sei nichts mehr so gewesen, wie es war. «Ich habe es geliebt, auf dem Laufsteg zu stehen. Jetzt fürchte ich mich davor, jemandem über den Weg zu laufen, den ich kenne. Ich kann so nicht mehr leben, in Verstecken und Scham», so Evangelista im Interview.

Keine Besserung

Drei Monate nach der Behandlung habe sie «Ausbeulungen an ihrem Kinn, an den Oberschenkeln und im BH-Bereich» bemerkt. Mit Sport und Diäten habe sie versucht entgegenzusteuern – vergebens. Ebenso zwei weitere Schönheitseingriffe, die die Firma Coolsculpting durch einen Chirurgen ihrer Wahl durchführen lassen habe, hätten keinen Erfolg erzielt.

Nach der Operation habe sie acht Wochen lang Kompressionskleider, Mieder und einen Kinnriemen tragen müssen, doch die Beulen kamen wieder. «Es war nicht einmal ein kleines bisschen besser. Die Beulen sind steinhart. Wenn ich ohne Mieder in einem Kleid laufe, habe ich Scheuerstellen, die fast bluten», führt das einstige Supermodel fort.

Evangelista klagt auf 50 Millionen Dollar

Mittlerweile steht Linda Evangelista im Rechtsstreit mit der Beauty-Firma Coolsculpting und kämpft dafür, dass das Unternehmen ihren Fehler zugibt. Das Model klagt auf 50 Millionen Dollar. Sie wünsche sich, dass sie den Fall gewinnt, jedoch auch, dass sie endlich lernt, ihren Körper wieder zu lieben. «Ich erkenne mich körperlich nicht wieder, aber ich erkenne mich auch nicht mehr als Person.»

Dennoch nahm sie nun allen Mut zusammen und zeigt in der jüngsten Ausgabe des «People»-Magazins erstmals ihren Körper seit den Beauty-Eingriffen. Mit ihrer Geschichte wolle sie «anderen Menschen, die in der gleichen Situation sind wie ich, helfen und um mich ein wenig von der Scham zu befreien. Ich will mich nicht mehr verstecken», erklärt Evangelista.