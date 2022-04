Linda Nobat gibt ein Gesundheits-Update nach ihrer Malaria-Infektion

Linda Nobat liegt seit einer Woche mit einer Malaria-Infektion im Krankenhaus. Auf Instagram gab die 27-Jährige nun ihren Followerinnen und Followern ein Update zu ihrer Erkrankung. «Ich bin an Malaria tropica erkrankt, und dieses Malaria hat eine Entzündung in meinem Blut hervorgerufen.» Innerhalb kürzester Zeit sei der Entzündungswerte im Blut der Deutschen gefährlich hoch geworden. «Also sieht man, es war wirklich sehr gefährlich.»

Spital-Drama

Im Spital wurde erst einmal eine Blutvergiftung bei der 27-Jährigen festgestellt. Daraufhin wurden weitere Untersuchungen in die Wege geleitet, um den Grund für die Infektionskrankheit herauszufinden. Nach einer «Horror-Nacht» gab das «Playboy»-Gesicht ein weiteres Update mit der gefährlichen Malaria-Diagnose. Daraufhin wurde Linda in eine Spezialklinik verlegt. Linda ist zwar immer noch im Spital, sie hat sich aber wieder mehr oder weniger erholt. «Meine Blutwerte sind mittlerweile wieder so gut, dass ich die Klinik womöglich bald wieder verlassen kann», so das «Playboy» -Gesicht.