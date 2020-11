Ex-Ski-Star reist um die Welt : Lindsey Vonn erhält eigene Serie mit zwölf Hunden

Hunde- und Ski-Fans aufgepasst: Lindsey Vonn bekommt ihre eigene Sendung bei Amazon Prime. Darin reist die 36-Jährige mit zwölf Hunden um die Welt.

Die zwölf Hunde, die mit ihren Besitzern an der Sendung teilnehmen, reisen um die Welt und müssen unterschiedlichste, teils skurrile Aufgaben erfüllen. Insgesamt geht es um Prämien in Höhe von 750’000 Dollar (rund 680’000 Schweizer Franken). Zwei Drittel gehen an den Sieger der Sendung, weitere 250’000 Dollar des Preisgelds werden an eine Tierschutzorganisation gespendet.