Deutscher Finanzminister : Lindner kündigt «Corona-Steuergesetz» an

Niemand soll durch Steuerschulden während der Pandemie in den Ruin getrieben werden, verspricht Christian Lindner. Der Finanzminister Deutschlands will daher Hilfsmassnahmen erweitern oder neue schaffen.

Der deutsche Finanzminister Christian Lindner (FDP) will Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen um «deutlich» mehr als 30 Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode entlasten. Der Haushalt 2022 sei «noch von der Vorgängerregierung geprägt, aber in meinem Entwurf für 2023 werden Entlastungen enthalten sein», sagte Lindner der «Bild am Sonntag». Beispielsweise würden dann die Beiträge zur Rentenversicherung voll von der Steuer absetzbar und die EEG-Umlage auf den Strompreis abgeschafft.