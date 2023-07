Lindsay Lohan bringt erstes Kind zur Welt

Die US-Schauspielerin Lindsay Lohan (37) ist Mutter geworden . Lohan habe einen «wunderschönen, gesunden Sohn namens Luai» geboren, berichteten US-Medien am Montag unter Berufung auf einen Sprecher der Schauspielerin und ihres Ehemanns Bader Shammas. Auf Arabisch bedeutet der Name des Kindes «der Beschützer».

Lohan («Girls Club – Vorsicht bissig!») war zuletzt in der Netflix-Komödie «Falling for Christmas» (2022) zu sehen. Zuvor hatte sie über mehrere Jahre hinweg nur kleinere Auftritte oder Rollen in Billigproduktionen, wie 2019 in dem Horror-Thriller «Among the Shadows». Bekannt wurde die Schauspielerin durch Hit-Komödien wie «Freaky Friday» und «Herbie Fully Loaded».