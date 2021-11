Lindsay Lohan hat sich mit Credit-Suisse-Banker Bader Shammas verlobt

Am Sonntag hat Lindsay Lohan eine besondere Adventsüberraschung erhalten: Ihr Partner Bader Shammas hielt um ihre Hand an. Auf Instagram teilt die 35-Jährige die News in einem Post mit ihren Followerinnen und Followern. Darunter schreibt sie in euphorischem Ton: «Meine Liebe. Mein Leben. Meine Familie. Meine Zukunft.» Auf den Fotos zeigt Lohan den Ring und wirkt bis über beide Ohren verliebt.