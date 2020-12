Langweilig dürfte es den frisch Getrennten aber nicht werden. Subban startet am 14. Januar mit den New Jersey Devils, bei denen auch der Schweizer Nico Hischier spielt, in die NHL-Saison. Vonn moderiert die Amazon-Reality-Show «The Pack», einen Wettbwerb, indem Hundehalter mit ihren Vierbeinern antreten.