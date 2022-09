Bundesgericht: Lindt gewinnt vor Gericht – Lidl darf Schoggihasen nicht mehr verkaufen

Lindt & Sprüngli hatte Ende 2018 eine Klage eingereicht und forderte ein Verbot für Lidl, seine in Goldfolie – oder andersfarbig – verpackten Schokoladenhasen zu bewerben, anzubieten oder zu verkaufen, wie das Bundesgericht in einer Medienmitteilung schreibt. Die Hasen seien zu ähnlich in der Form und Ausstattung und deshalb mit denen von Lindt & Sprüngli verwechselbar, was deren Marktrechte verletze.