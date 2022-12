Food Waste? Lindt soll in deutschen Läden Schoggi zerstören

Das sagt Lindt & Sprüngli zu den Vorwürfen

Lindt sagt zu 20 Minuten: Man nehme Ware, die kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums sei, aus dem Handel, um für Konsumentinnen und Konsumenten die Frische und Qualität zu gewährleisten. Diese Ware vergüte man dem Handel vollständig, zudem verkaufe man sie in den «Factory Outlets» von Lindt. Dass Mitarbeitende direkt am Verkaufsregal des Detailhändlers tätig seien, sei ein in der deutschen Einzelhandelslandschaft verbreiteter Prozess. In der Schweiz mache Lindt das nicht, sondern der Detailhandel übernehme es selbstständig.