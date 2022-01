Biel : Linienbus kommt von Strasse ab und prallt in Baum – mehrere Verletzte

Beim Selbstunfall eines Busses sind am Donnerstagmorgen mehrere Personen leicht verletzt worden. Die Kantonspolizei untersucht den genauen Hergang.

An der Brüggstrasse in Biel ist es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen: Ein Linienbus kam von der Strasse ab und prallte anschliessend in einen Baum. Bei dem Selbstunfall wurden mehrere Personen leicht verletzt und mit der Ambulanz ins Spital gebracht, wie es bei der Berner Kantonspolizei auf Anfrage heisst. Der Verkehr wird derzeit wechselseitig geführt. Die Polizei hat eine Untersuchung zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.