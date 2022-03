Skandal in der Challenge League : Linienrichter von Becher am Kopf verletzt – FC Aarau legt Protest ein

Ein Zwischenfall überschattete das Fussballfest: Beim 4:2-Sieg des FC Winterthur gegen den FC Aarau wurde Schiedsrichter-Assistent Pascal Hirzel von einem Becher am Kopf getroffen.

Eigentlich war es das perfekte Fussballfest: 7600 Fans sahen am Freitagabend einen wilden Spitzenkampf zwischen dem FC Winterthur und dem FC Aarau. Der 4:2-Erfolg der zweitplatzierten Hausherren gegen den Leader aus dem Mittelland brachte die Winterthurer in der Tabelle bis auf zwei Punkte heran.

Leider wurde der Challenge-League-Kracher aber von einem Skandal überschattet: Als Thibault Corbaz den FCW in der 88. Minute mit 3:2 in Führung geschossen hatte, brachen auf der Schützenwiese alle Dämme. Wie in Winterthur üblich, flogen beim Torjubel jede Menge Bierbecher aufs Spielfeld. Einer davon traf den auf der Seite der Gegentribüne positionierten Schiedsrichter-Assistenten Pascal Hirzel genau am Kopf.