Pflege während Spiel : Linienrichterin muss wegen Herzproblemen ins Spital

Kurz vor der Pause des WM-Qualispiels zwischen Deutschland und Serbien musste die Linienrichterin von Rettungssanitätern abtransportiert werden.

Helen Edwards musste am Dienstag in Chemnitz nach einer guten halben Stunde Spielzeit behandelt und dann auf einer Trage in die Katakomben gebracht werden. Dabei deutete sie mehrfach auf ihr Herz, ehe medizinische Betreuerinnen und Betreuer des deutschen Teams zu ihr eilten. Wie das ZDF mitteilt, wurde die Linienrichterin ins Spital gebracht. Es soll sich um Herzprobleme gehandelt haben.