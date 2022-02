Suisse Secrets - Linke blasen nach CS-Enthüllungen zum Angriff auf Grossbanken

«Das ist ein skandalöser Eingriff in die Pressefreiheit»

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth stört sich insbesondere am Artikel 47 des Bankengesetzes. Aufgrund dieser Bestimmung war es Schweizer Journalistinnen und Journalisten nicht möglich, sich an der Recherche zu beteiligen, da ihnen andernfalls bis zu drei Jahre Gefängnis gedroht hätten. «Das ist ein skandalöser Eingriff in die Pressefreiheit», sagt Wermuth. Die SP nutzte die Gunst der Stunde am Montag, um an einem Point de Presse in Bern und in einer Medienmitteilung auf verschiedene Vorstösse hinzuweisen, mit denen sie für mehr Transparenz im Bankensektor sorgen wollen (siehe unten).