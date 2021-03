So geht es weiter

Nach dem Ständerat diskutiert der Nationalrat die Vorlage. Sobald der Nationalrat einen Entschluss gefasst hat, kommt es zur Differenzbereinigung mit dem Ständerat. Am Ende wird es so oder so zu einer Volksabstimmung kommen, weil für die ebenfalls geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer eine Verfassungsänderung nötig ist. Bleibt die Erhöhung des Rentenalters nach der Differenzbereinigung im Parlament in der Vorlage, ist mit einem Referendum von den linken Parteien zu rechnen. Das Stimmvolk könnte dann separat über die Steuererhöhung und die AHV-Vorlage abstimmen. Beide sollen nur in Kraft treten, wenn das Paket angenommen wird.