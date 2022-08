Zürich: Linke fordern Laubbläser-Verbot – «die Politik muss endlich handeln»

Im Ausland gibt es bereits Laubbläser-Verbote, so unter anderem im österreichischen Graz. Aber auch in der Schweiz sind bereits Regelungen in Kraft getreten: Im Kanton Genf ist der Einsatz von Laubbläsern wegen der Lärmintensität gesetzlich verankert. Die Verwendung von Laubbläsern, die nicht geräuschlos arbeiten, ist nur vom 1. Oktober bis zum 31. Januar erlaubt. An Sonn- und Feiertagen ist der Einsatz während des gesamten Jahres verboten.