Werbekampagne: Luzerner Polizei sucht Personal – Linke sprechen von «Rambo-Rekrutierung»

Vollmontur, Blaulicht und bewaffnete Polizisten: Mit « 117 Prozent DU» fährt die Luzerner Polizei eine aufwendige Kampagne für das Anwerben von neuen Mitarbeitenden. Der Beruf des Polizisten soll attraktiv wirken und vor allem die jüngere Zielgruppe ansprechen. Doch die Kampagne stösst nun auf heftigen Widerstand – die linke Gruppierung RESolut kritisiert die Kampagne scharf und verortet strukturelle Probleme innerhalb der Polizei. «Mit solchen Bildern wird ein falsches Bild der Polizeiarbeit vermittelt und gezielt Rambos und Adrenalinjunkies rekrutiert», schreibt ein Sprecher von RESolut. Diese Bewerberinnen und Bewerber würden den Beruf des Polizisten suchen, um Action zu erleben und nicht um anderen Menschen zu helfen. «Die gewählten Bilder zeigen die Polizei in einer konfrontativen und repressiven Haltung. Also genau so, wie sie sich auch meist verhält», schreibt RESolut.

Hat die Polizei ein Gewaltproblem?

Bereits 2020 geriet eine Werbekampagne der Luzerner Polizei in die Kritik. Im Bild der Kampagne war eine Polizistin zu sehen, die während einer Festnahme auf dem Rücken eines am Boden liegenden Mannes kniet. Und dies kurz nachdem in den USA ein Polizist bei der Festnahme des Afroamerikaners George Floyds mit vollem Körpergewicht auf seinem Hals kniete und Floyd so tötete.