Jungparteien wehren sich

Die Gegner des Gesetzes befürchten einen Angriff auf den Schweizer Rechtsstaat. Zudem seien die neuen polizeilichen Massnahmen nicht vereinbar mit der U NO -Kinderrechtskonvention. An der Pressekonferenz sagte Nicola Siegrist, Co-Präsident der J uso Stadt Zürich: «Das Gesetz wäre auch ein Zeichen gegenüber Diktaturen und totalitären Regime s . Die Schweiz würde zum Präzedenzfall für eine Aufweichung der Menschenrechte.»

Die Jungparteien kritisieren die « vage Formulierung » im Gesetz sowie die tiefen Altersgrenzen. So könnten in Zukunft bereits Zwölfj ährige mit einem elektrischen Armband überwacht werden, hinzu kämen Kontakt- und Ausreiseverbote.

«Mehr Sicherheit und mehr Freiheit geht nicht»

Auch laut CVP-Nationalrat Fabio Regazzi ist der Vorschlag ausgewogen und ein Kompromiss zwischen dem Bedürfnis nach mehr Sicherheit der Einwohner und der Wahrung des Rechtsstaates. «Wir können nicht mehr Sicherheit fordern und mehr Freiheit.» Den Schutz der Kinder sieht der Nationalrat immer noch gewährleistet. «Es kommt immer darauf an, wie wir das Gesetz verwenden.» Ein Kind in den Hausarrest zu schicken, dürfe nur in extremen Situationen erwogen werden. Kriminelle Organisationen setzten aber immer mehr Kinder e in . Auf diese Gefahren müsse die Schweiz vorbereitet sein, so Regazzi.