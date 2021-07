Schäden nach Sturm und Hagel - Linke machen SVP für Unwetterschäden verantwortlich

Energie-Experte und Buchautor Rudolf Rechsteiner sieht die SVP in der Pflicht, gemäss dem Verursacherprinzip im Umweltgesetz. Weil die Partei in der Klimapolitik nicht kooperieren wolle und auch das CO2-Gesetz abgelehnt hat.

Nach Temperaturen von über 30 Grad am Wochenende folgten Anfang der Woche heftige Gewitter mit Sturm und Hagel. Die Schäden werden auf mehrere Millionen Franken geschätzt.

Unwetter und Regen hinterlassen Milliarden-Schäden, so wird geschätzt.

Es habe eine gewisse Tragik, sagt der ehemalige SP-Nationalrat Rudolf Rechsteiner: «Die ländlichen Gebiete, welche das CO2-Gesetz abgelehnt haben, leiden viel stärker unter den Umweltfolgen als die städtischen.» Und gerade auf dem Land hätten Klimaschutz-Investitionen grosses Potenzial. In seinem neu erschienen Buch «Die Energiewende im Wartesaal» hat der Basler die wirtschaftliche Dimension der Klimapolitik ausgeleuchtet. «Es brauche jetzt Investitionen in Solaranlagen, Photovoltaik, elektrische Ladestationen für Traktoren. Darin müssen wir investieren, nicht in Kampfjets.»