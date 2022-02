Politik – Linke Männer verlieren immer mehr Sitze an weibliche Politikerinnen

1 / 9 Besonders die SP verliert deutlich immer mehr Männer. Ein Politologe erklärt das damit, dass «linke Frauen linke Frauen» wählen. 20min/Monika Flueckiger Zu den ersten beiden Männern, die 2019 ihre Sitze im Nationalrat haben räumen müssen, gehören Adrian Wüthrich … BZ … und Corrado Pardini. Adrian Moser

Darum gehts Die linken Politiker verlieren immer mehr Sitze an ihre weiblichen Kolleginnen.

Ein Politologe erklärt, dass das vor allem an der Wählerschaft liegt.

Alle Parteien müssten ihren Beitrag zur Gleichstellung leisten.

Es sei ein heftiges Phänomen, sagt Politologe Claude Longchamp zur «NZZ am Sonntag»: «Der SP brechen die Männer weg.» Besonders bei den linken Parteien werden immer weniger Männer gewählt. Allein die SP hat in den letzten zwei Jahren bei den kantonalen Wahlen insgesamt 31 Sitze verloren, davon waren 30 Männer betroffen und eine Frau. Die Besetzung bei der SP und den Grünen ist mittlerweile ausgeglichen, während bei Parteien wie der SVP und FDP Männer nach wie vor dominieren.

Am vergangenen Abstimmungssonntag hatten bei acht von neun Wahlkreisen in Zürich die Frauen die Nase vorn, und in der Stadt Bern waren drei Viertel der gewählten SP-Vertretenden weiblich. Ein Blick auf den Wahlbarometer der SRG zeigt; 20 Prozent der Frauen geben ihre Stimme den Sozialdemokraten, bei den Männern sind es nur 14 Prozent. So sei es nachvollziehbar, dass auch immer mehr Frauen gewählt würden, denn: «Linke Frauen wählen linke Frauen», meint Longchamp.

Wird 2023 zum Trauma für die Männerwelt?

Bei den bürgerlichen Parteien sieht es anders aus. Rund 15 Prozent der Männer wählt FDP, jedoch nur sechs Prozent der Frauen. Auch die SVP ist klar von Männern dominiert. Einen fast ausgeglichenen Querschnitt erreicht die GLP, die nur etwas öfter von Männern als von Frauen gewählt wird. Dies zeigt sich auch bei den Sitzen in den kantonalen Wahlen. In diesen Parlamenten verteilen sich die Sitze der Grünliberalen auf 16 Männer und 14 Frauen. Wer sich als Mann also Mitte-links positioniert, wählt eher die GLP als die SP. Das könnte sich auch bei den nationalen Wahlen im nächsten Jahr auf die sozialdemokratische Partei auswirken, meint der Politologe. «Wenn die SP bei den Wahlen 2023 ein Trauma erlebt, ist es ein Männertrauma.»

Die ersten Männer, die ihre Sitze im Nationalrat 2019 haben räumen müssen, sind Adrian Wüthrich und Corrado Pardini. Wüthrich findet klare Worte für seine Partei: «Wir müssen aufpassen, dass wir für Männer attraktiv bleiben, denn irgendwann ist das Potenzial bei den Frauen abgeschöpft.» Er möchte nächstes Jahr wieder für den Nationalrat kandidieren und findet, es sei wichtig, bei den Wahlen nicht nur auf Frauenthemen zu setzen. Soziale Themen seien geschlechterunabhängig.

Zukunft gehört den jungen Frauen

In einem Instagram-Video gibt auch Cédric Wermuth, Teil des Co-SP-Präsidiums zu, Fehler im Bezug auf die Gleichstellung von Männern und Frauen gemacht zu haben. «Ich habe den Fehler gemacht, den alle Männer, bis auf ein oder zwei Ausnahmen, in ihrem Leben machen», sagt er. Männer seien «machoide Arschlöcher», klare Worte von dem 36-Jährigen. Es liege daran, wie man als kleine Buben aufwachse. Es werde ihnen beigebracht, dass die Welt ihnen gehöre, und so habe er, besonders am Anfang seiner politischen Laufbahn, viele Fehler gemacht. Auch im Bezug auf Frauen. Mittlerweile habe er daraus gelernt und seine Co-Präsidentin Mattea Meyer sowie seine Ehefrau hätten ihm dabei geholfen. Wermuth ist froh, dass seine Töchter in einer Schweiz aufwachsen können, die den Frauenstreik schon erlebt hat. «Die Zukunft gehört den jungen Frauen», so Wermuth.

Die Co-Präsidentin von Wermuth, Mattea Meyer, sagt, dass die Wählenden der Linken heute das Frauendefizit auf der rechten Seite kompensieren würden. Darum sei es jetzt an den Bürgerlichen, «endlich ihren Job punkto Gleichstellung zu leisten».

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, aufgrund der Geschlechtsidentität diskriminiert? Hier findest du Hilfe: Gleichstellungsbüros nach Region Plattform Lohngleichheit Gleichstellungsgesetz.ch, Datenbank der Fälle aus Deutschschweizer Kantonen Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann