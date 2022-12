Linke Politiker erwarten, dass Rösti sich zur SRG bekennt

Seit Donnerstag ist klar: Der frisch gewählte Bundesrat Albert Rösti wird das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) übernehmen. Mit ihm ist somit das erste Mal seit Adolf Ogi ein SVP-Vertreter für die Medien in der Schweiz zuständig. Ausserdem ist es eine Premiere, dass ein ausgesprochener SRG-Kritiker zuständig für das gebührenfinanzierte Fernsehen und Radio ist.

Bis jetzt war Albert Rösti ein dezidierter Kritiker der SRG. Im Nationalrat stimmte er für die «No Billag»-Initiative, welche die Gebühren für die SRG abschaffen wollte. In den letzten Jahren hat er sich ausserdem verschiedentlich sehr kritisch zur SRG geäussert. Eine Auswahl seiner Statements zum Thema SRG:

2019 sprach Albert Rösti in einem Interview mit dem « Tages-Anzeiger» (Bezahlartikel) vom «Staatsfernsehen», das eine massive «Propagandaschlacht» betreibe. Er sprach von einer «Klima-Hysterie», welche die Wahlen beeinflusst habe.

«Die staatlich finanzierten oder mitfinanzierten Unternehmen wie etwa SRG, Swisscom oder Post, wuchern in immer neuen Gebieten des Medienmarktes, die bislang privaten Anbietern vorbehalten waren. Die staatlich finanzierten Medien würgen so den privaten Anbietern die Luft ab.» ( Präsentation eines Positionspapiers der SVP im August 2016 )

Die Halbierungsinitiative , welche der SRG die Hälfte der Gebühren streichen soll, haben SVP-Vertreter und weitere Bürgerliche im Frühling 2022 lanciert. Sie dürfte in der kommenden Legislatur zur Abstimmung kommen, sofern die Unterschriften zustande kommen. Albert Rösti müsste dann als Medienminister das sehr wahrscheinliche Nein des Bundesrats zur Initiative vertreten und diese bekämpfen. Wäre er in dieser Rolle glaubwürdig genug?

«Rösti muss sich zur SRG bekennen»

SVP sieht kein Problem

Der Zürcher SVP-Nationalrat Thomas Matter, der sich für die Halbierungsinitiative einsetzt, sieht kein Problem darin, dass Rösti sich als Bundesrat für die SRG einsetzen muss. «Albert Rösti hat ja sicher nichts gegen die SRG als Institution, sondern kritisiert wie auch wir die hohen Gebühren.» Dass Rösti die Meinung des Gesamtgremiums vertreten müsse, gehöre zu seiner Rolle als Bundesrat. Das sei nichts Neues und habe es auch in Vergangenheit häufig gegeben, so Matter weiter. «Man muss jetzt Albert Rösti die 100 Tage Einarbeitungszeit lassen und dann schauen. Er wird sich bestimmt ans Kollegialitätsprinzip halten», findet der Zuger SVP-Nationalrat Thomas Aeschi.

Die SRG will sich zur brisanten Departementsverteilung nicht äussern. Auf Anfrage schreibt die SRG, sie gratuliere Rösti zu seiner glanzvollen Wahl in den Bundesrat und wünsche ihm in seiner neuen Aufgabe viel Erfolg und Erfüllung.