Prämien – Linke und Bürgerliche wollen «unnötige Behandlungen» stoppen

«Wir wissen, dass wir bis zu 30 Prozent unnötige Behandlungen haben. Dort muss man endlich einmal ansetzen», so Konsumentenschützerin Prisca Birrer-Heimo.

Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel verbindet die «stabilisierten Kosten in der grössten Gesundheitskrise» mit dem Wegfall unnötiger Eingriffe.

Erstmals seit 2008 bleiben die Haushalte von einem Prämienanstieg verschont. Schweizweit liegt die mittlere Prämie im nächsten Jahr 0,2 Prozent tiefer, insgesamt sinkt die Prämienlast durchschnittlich um 1,3 Prozent. In den letzten zehn Jahren hingegen stieg die mittlere Prämie im Durchschnitt jährlich um 2,4 Prozent.

«30 Prozent unnötige Behandlungen»

Auch Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel sagt: «Es ist etwas Spezielles, dass in der grössten Gesundheitskrise die Kosten stabilisiert sind.» Dies sei ein klares Indiz dafür, dass die Spitäler in der Pandemie einige Eingriffe nicht gemacht hätten, die gar nicht nötig seien. Sie verweist auf eine Studie des Instituts für Hausarztmedizin der Uni Zürich. Dieser zufolge könnten 16’000 unnötige, nicht unfallbedingte Meniskusoperationen 70 Millionen Franken einsparen.

«Tumore entdeckt, die kein Problem wären»

Als Entscheidungshilfe für Behandlungen können sich Ärztinnen und Ärzte an Behandlungsrichtlinien orientieren, die auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und in der Praxis bewährten Verfahren beruhen. Eine neue Nationalfonds-Studie, die 24 häufig genutzte medizinische Leistungen untersuchte, kommt jedoch zum Schluss, dass die Ärzteschaft die Richtlinien oftmals vernachlässigt. Etwa führen sie Röntgenuntersuchungen vor Operationen und Kaiserschnitte häufiger als in den Richtlinien empfohlen durch.