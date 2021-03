Am Freitag um 11.59 Uhr gedenkt die Schweiz den Opfern der Corona-Pandemie. Bundespräsident Guy Parmelin hat dafür eine Schweigeminute ausgerufen, danach läuten die Kirchenglocken im ganzen Land. Das Virus hat in der Schweiz über 9000 Todesopfer gefordert. Am 5. März vor einem Jahr ist die erste Person in der Schweiz der Krankheit erlegen.