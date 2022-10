Wohnungsnot: Linke wollen Eigentümer leerstehender Häuser enteignen

In einer Motion an den Stadtrat fordern die Jungen Grünen die Stadt auf, leer stehende Häuser zu kaufen und sie Wohnungssuchenden zur Verfügung zu stellen. Aus demselben Grund besetzte das Kollektiv «Kellerhaus» das Gebäude 28a an der Kellerstrasse in Luzern: Die Besetzung endete am 20. Oktober nach 14 Tagen.