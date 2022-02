Russland-Ukraine-Konflikt – Linke wollen Konten einfrieren und Einreiseverbote verhängen

Grüne- und SP-Politiker fordern jedoch, dass die Schweiz sofort handle und Sanktionen gegen Russland ergreife. So auch SP-Nationalrat Fabian Molina.

Neutralität sei eine Frage des Verstandes, sagt alt Botschafter Paul Widmer. «Man muss sich fragen: Was dient langfristig dem Weltfrieden mehr?» Widmer war über 40 Jahre lang im diplomatischen Dienst.

Er hat am Montag die Wut der westlichen Staaten auf sich gezogen: der russische Präsident Wladimir Putin. Aufnahme vom Dienstag, 22. Februar 2022.

Alt Botschafter Paul Widmer mahnt zur Zurückhaltung. «Das Herz will handeln, aber die rationale Überlegung muss eine andere sein.»

Das Aussendepartement signalisierte am Dienstagnachmittag Zurückhaltung. Der Bundesrat werde am Mittwoch darüber diskutieren.

Als Russland am Montagabend die ostukrainischen Gebiete für unabhängig erklärte, verurteilte die internationale Gemeinschaft diesen Verstoss gegen das Völkerrecht. Auch das schweizerische Aussendepartement reagierte und schrieb noch in derselben Nacht auf Twitter: Der Akt sei eine «eklatante Verletzung von internationalem Recht, territorialer Integrität und der Souveränität der Ukraine». Währenddessen intensivieren sich die kriegerischen Handlungen an der ukrainischen Grenze.