Die Formel für die Corona-Impfstoffe soll nicht mehr geschützt sein. Die Juso fordert, dass der Bundesrat in der Welthandelsorganisation eine temporäre Aufhebung der Impfstoff-Patente unterstützt.

Juso-Chefin Ronja Jansen will, dass alle die Impfstoff-Formeln frei nutzen können. Die Pharma-Nation Schweiz befindet sich beim Impfen im internationalen Vergleich nur im Mittelfeld. In der Schweiz werden schon lange keine Impfstoffe mehr hergestellt.

Darum gehts Die Jungsozialisten fordern, dass die Patente von Moderna & Co. aufgehoben werden.

Über einen entsprechenden Antrag diskutiert bald die WTO.

Laut einem Experten dürfte dieser es aber schwer haben.

Moderna, AstraZeneca, Biontech/Pfizer: Von den vielversprechenden Herstellern der Covid-Impfung haben sich die Industrienationen reichlich eingedeckt. Zwar treffen auch sie jetzt die Lieferengpässe der Produzenten. Doch ungleich schlechter stehen jene Länder im globalen Süden da, die sich noch gar keinen oder nur sehr beschränkten Zugang zum Vakzin sichern konnten.

Die Jungsozialisten prangern diese Ungerechtigkeit nun in einer Petition an. Sie verweisen darauf, dass Indien und Südafrika in einer Sitzung der Welthandelsorganisation (WTO) vom 4. Februar beantragt haben, die Corona-Impfpatente temporär aufzuheben.

«Tiefere Preise und grössere Mengen»

«Eine Aufhebung von Patenten bedeutet, dass die ‹Rezepte› für die Impfstoffe von allen genutzt werden können und nicht nur von einigen wenigen Firmen» schreibt die Juso in ihrer Petition. Das ermögliche eine grössere Produktionskapazität und tiefere Preise für alle. «Nur so können wir eine weitere Zunahme der extremen Armut im globalen Süden und Hunderttausende weitere Todesfälle verhindern.» Die Jungsozialisten fordern, dass auch die offizielle Schweiz für diesen Kurs in der WTO einsetzt.

Juso-Chefin Ronja Jansen erklärt gegenüber 20 Minuten: «Es kann nicht sein, dass der Staat Corona-Impfungen mitfinanziert, jetzt aber die Pharmafirmen damit Kasse machen.»

Auch SP-Nationalrat Cédric Wermuth machte am Montag in der Wirtschaftskommission des Nationalrats mit einem Antrag Druck, in dem er ebenfalls fordert, dass sich die Schweiz für die Aufhebung von Patenten während der Pandemie einsetzt.

«Verschiedene Studien sowie die Internationale Handelskammer kommen zum Schluss, dass die Pandemie die Investitionen von Unternehmen im Ausland – selbstredend auch von solchen aus der Schweiz – gefährdet, wenn die Impfstoffe nicht weltweit in ausreichendem Mass zur Verfügung stehen. Der schnellste Weg, diesem Engpass zu entgehen, besteht in der temporären Aufhebung des Patentschutzes für den Impfstoff», so Wermuth.

«Das ist ein No-Go»