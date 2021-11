Drei Millionen Tonnen Co2 – Linke wollen Steuerabzug für Autopendler streichen

«Der Pendlerabzug für Lenkerinnen und Lenker sollte gestrichen werden», fordert SP-Nationalrätin Gabriela Suter. «Denn heute sparen diejenigen am meisten Steuern, die den längsten Arbeitsweg haben und dafür das Auto nehmen – obwohl sie die Umwelt am stärksten belasten und hohe Kosten für die Allgemeinheit verursachen.» Zudem profitierten Wenigverdienende, die auf das Auto angewiesen seien, kaum oder nicht vom Pendlerabzug.

Pendelnde Lenkerinnen und Lenker stossen pro Jahr rund drei Millionen Tonnen CO2 aus. Die Zahlen beruhen auf voneinander unabhängigen Schätzungen von Thomas Sauter-Servaes, Verkehrsexperte an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), und Kai Landwehr, Mediensprecher der Stiftung Myclimate Schweiz. Als Basis für ihre Berechnungen nahmen sie die Zahlen des Bundesamts für Statistik. Sauter-Servaes geht jedoch davon aus, dass sich der CO2 -Ausstoss der pendelnden Autofahrerinnen und Autofahrer verändern wird. «Die Bilanz hängt davon ab, wie stark sich die Arbeit im Homeoffice und die E-Mobilität durchsetzen.»

«Pendlerabzug fördert Zersiedelung»

Suter hält für wichtig, dass mehr Menschen mit dem ÖV pendeln und dass dieser massiv ausgebaut wird. «Anstelle des Pendlerabzugs könnte der Bund Pendlerinnen und Pendler mit geringem Einkommen eine Pendelzulage zahlen, wenn sie den ÖV nehmen, wie es in Deutschland diskutiert wird.» Dies setze Anreize für klimaschonendes Verhalten, ohne soziale Ungleichheiten zu schaffen.

Auch Kurt Egger, Nationalrat Grüne, unterstützt die Forderung. «Die Abschaffung des Pendlerabzugs ist eine Massnahme, um die CO2 -Emissionen zu reduzieren.» Die Möglichkeit, die Fahrtkosten in der Steuererklärung abzuziehen, fördere die Zersiedelung. «So gibt es keinen Anreiz, einen Wohnort zu suchen, der so nahe wie möglich am Arbeitsplatz liegt oder umgekehrt.»