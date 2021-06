Kanton Bern : Linke wollen Steuergeheimnis wieder aufheben

Linke Politiker wollen das Steuergeheimnis im Kanton Bern wieder abschaffen. Steuerbetrug lasse sich durch Transparenz verhindern.

Der Einblick in Steuerdossiers soll für Dritte möglich sein, fordern linke Politiker.

Die Grossräte Andrea Zryd und David Stampfli fordern in einer Motion, dass das 2016 in Kraft getretene Steuergeheimnis aufgehoben wird.

Andrea Zryd (SP) und David Stampfli (Juso) ist dies ein Dorn im Auge: In einer Motion fordern die beiden Grossräte den Regierungsrat auf, das Steuergeheimnis aufzuheben, «die Steuerpflicht der öffentlichen Einsicht und Kontrolle zu unterstellen und dazu die gesetzlichen Grundlagen entsprechend anzupassen».

Bei der aktuellen Regelung entfalle eine wichtige Möglichkeit, um offensichtlichen Steuerbetrug zu verhindern, sagt Zryd. Folglich würden hohe Steuererträge verloren gehen. Eine steuerpflichtige Person im Berner Oberland etwa stehe beim Kanton mit 1,5 Millionen Franken in der Schuld. Derlei Fälle könnten vermieden werden, wenn Bürgerinnen und Bürgern oder Medienschaffenden bei Verdacht die Einsicht in Steuerdossiers möglich sei, ist die SP-Frau überzeugt: «Steuertransparenz sorgt für eine Selbstregulierung, da sich Steuerbetrüger und -betrügerinnen so nicht mehr verstecken können.»