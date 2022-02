Gastroriese machts vor – Linke wollen Unternehmen zu Lohntransparenz zwingen

«Die Chancen gehen gegen null»

Welche Schritte in Richtung Lohntransparenz wurden politisch schon umgesetzt?

Gar keine. Man erinnere sich an die Diskussion zur Lohngleichheit: Selbst dort konnte sich das Parlament nur auf Lohnanalysen einigen. Sonst gibt es nur in Geschäftsleitungen von börsenkotierten Unternehmen seit der Abzocker-Initiative eine gewisse Transparenz.