Zum Schutz des Klimas - Linke wollen Werbung in der Stadt Bern verbieten

Das sieht die Alternative Linke als Problem – und will nun jegliche kommerzielle Werbung im öffentlichen Raum verbieten.

Doch der Werbung im öffentlichen Raum kann man sich nicht entziehen. Auch in der Stadt Bern hängen unzählige Werbeplakate und Anzeigen.

Wer zuhause keine Werbung sehen will, hat die Möglichkeit, einen Keine-Werbung-Sticker an den Briefkasten zu kleben.

Bereits im Jahr 2017 wollten linke Parteien ein Werbeverbot in der Stadt Bern einführen. Damals wurde der Vorstoss klar abgelehnt.

«Werbung schafft künstliche Bedürfnisse und fördert so die Konsumgesellschaft. Das schadet auch der Umwelt», findet die AL.

«Werbung regt Bedürfnisse an, von denen wir gar nicht wussten, dass wir sie haben», sagt Christa Ammann, Parteimitglied der Alternative Linke (AL) Bern. Und diese Bedürfnisse wollen dann gestillt werden: «Dadurch nehmen der Konsum und auch der Ressourcenverschleiss stark zu – was schlussendlich unserem Klima zu Lasten fällt», so Ammann. Um das zu verhindern, hat ihre Partei nun einen Vorstoss eingereicht: «Wir wollen, dass kommerzielle Werbung verboten wird.»