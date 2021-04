Knapp 16’000 Mitarbeitende : Linkedin schenkt seiner Belegschaft wegen Corona eine Woche Ferien

Bevor sie im Homeoffice ausbrennen, sollen die Beschäftigten des Business-Netzwerks ab Ostermontag in einer Woche «Zwangsferien» abschalten können.

Die Belegschaft soll sich so von einem Jahr Homeoffice erholen können und einen Burnout vorbeugen.

Das Karriere-Netzwerk Linkedin schickt seine Belegschaft für eine Woche in den Urlaub. Wie das US-Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien am Freitag mitteilte, haben fast alle der 15’900 Vollzeit-Beschäftigten ab Ostermontag eine Woche frei, um sich nach mehr als einem Jahr im Corona-Homeoffice zu erholen und einen Burnout zu verhindern. Nur eine kleine Mannschaft soll den Betrieb aufrechterhalten und dann später eine Auszeit nehmen.