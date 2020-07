Linkin Park lässt Wahlkampfvideo von Donald Trump löschen

Linkin Park nicht alleine

Weitere Künstler

Nicht nur Linkin Park haben sich gegen die Verwendung ihrer Musik in Wahlkampagnen ausgesprochen. Auch andere Künstler wie der kanadische Rockstar Neil Young (74, «Heart Of Gold») hatten sich in der Vergangenheit schon gegen die Verwendung ihrer Lieder für Trumps Kampagne gewehrt. Dazu gehörten auch die Rolling Stones, Elton John, Ozzy Osbourne, Adele und die Familie des 2017 gestorbenen Sängers Tom Petty.