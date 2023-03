Unfall: Passantin (74) in Basel von Auto überrollt

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Missionsstrasse in Basel zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 74-jährige Frau wurde von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt.

Am Dienstag kam es gegen 16.20 Uhr an der Missionsstrasse Nähe Spalentor in Basel zu einem schweren Verkehrsunfall. Als ein 64-Jähriger mit seinem Auto links in die Birmannsgasse abbiegen wollte, übersah er eine 71-jährige Fussgängerin. Die Frau wurde von seinem Fahrzeug überrollt und dabei schwer verletzt.