Protest-Aktionen rund um Effy-Prozess : Linksaktivisten besetzen gleich fünf Häuser in Bern

Fünf Kollektive haben in Bern und Umgebung verschiedene Liegenschaften besetzt. Es handelt sich um einen Protest gegen den Effy-29-Prozess, der am Montag startet.

In den letzten Tagen haben Linksaktivisten gleich fünf Liegenschaften in Bern und Zollikofen besetzt. Es handle sich um «einige Dutzend Menschen zwischen 16 und 45 mit viel Energie und Ideen», schreiben die fünf Kollektive in einem gemeinsamen Communiqué. Ihre Aktionen begründen die Besetzergruppen damit, dass man keine Stadt wolle, die «durch hohe Mieten, graue Wände und Immobilienspekulant*innen geprägt» werde. Angestrebt würden stattdessen «lebendige und freie Räume, wo wir uns ausprobieren und enthalten können».

Häuser mit besetzter Vergangenheit

Konkret betroffen von den neusten Besetzungen sind das alte Einfamilienhaus an der Bitziusstrasse 13, die Villa an der Tillierstrasse 25, das Betagtenheim Zollikofen an der Wahlackerstrasse 5, das Gebäude an der Fabrikstrasse 14 sowie der ehemalige Swisscom-Tower an der Ostermundigenstrasse 93. Die Häuser an der Tillierstrasse und an der Fabrikstrasse sind erst in der Nacht auf Sonntag in Beschlag genommen worden.