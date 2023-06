Alba Festival: Droht wegen linksautonomen Besetzern wieder das aus?

Behörden sagten Alba Festival 2021 ab

Am ersten Septemberwochenende 2021 hätte das Alba Festival mit 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) stattfinden sollen – zwei Tage vor Start entzog der Kanton die Bewilligung für den Anlass. Grund dafür: Die albanische Community, an die sich das Festival grösstenteils richtet, sei durch Ferienrückkehrer aus dem Balkan überdurchschnittlich oft mit Covid infiziert, so der Zürcher Regierungsrat. Die Veranstalter gingen juristisch gegen den Entscheid vor – ohne Erfolg. Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus beurteilte den Bewilligungsentzug letztendlich als diskriminierend.