Basel – Linksextreme mobilisieren gegen «rechte» Corona-Demo

Am 7. November 2020 fand in Basel zuletzt eine Kundgebung gegen die Corona-Massnahmen des Bundes statt. Am kommenden Samstag, 9. Oktober, soll erneut demonstriert werden.

Am kommenden Samstag soll in Basel eine Kundgebung von Corona-Massnahmekritikern stattfinden.

Am kommenden Samstag um 14 Uhr wollen Massnahmenkritiker und -kritikerinnen auf dem Basler Barfüsserplatz in der «sehr schönen Altstadt» gegen die staatliche Corona-Politik demonstrieren. Entsprechende Aufrufe wurden in einschlägigen Gruppen auf Telegram geteilt. Dem Aufruf, der mit «Basel freut sich» betitelt ist, sind keine weiteren Informationen, etwa über Redner zu entnehmen. Die Basler Kantonspolizei hat davon Kenntnis, ein Bewilligungsgesuch für die Kundgebung sei eingegangen und in Bearbeitung, hiess es auf Anfrage.