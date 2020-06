vor 42min

Eskalation in Zürich

Linksextreme und Ultras hetzen an Anti-Rassismus-Demo gegen Polizisten

An der Zürcher Demo gegen Rassismus kam es zu Ausschreitungen gegen die Polizei. Laut Augenzeugen versuchten Linksextreme und Ultras, die Demo zu kapern.

von Daniel Krähenbühl

Junge Männer, die Steine, Gläser und Dosen auf Polizisten werfen. Beamte, die sich hinter ihren Schildern in Deckung bringen. Und Polizisten, die unter Sirenengeheul in einem Einsatzfahrzeug vor dem Mob flüchten. Am Samstag eskalierte die Situation gegen Ende der Anti-Rassismus-Demo durch Zürich, als sich die Gewalt in Form von Beschimpfungen, Beleidigungen und geworfenen Gegenständen auf die Beamten entlud.

Ein Polizist, am Hals getroffen, musste sogar im Spital behandelt werden. «Friedliche Black- Lives-Matter-Gross-Demonstration» schreibt die Stadtpolizei Zürich später trotzdem in einer Medienmitteilung.

«Entweder gelten die Regeln für alle – oder für niemanden»

Für Benjamin Fischer, Kantonsrat und Präsident der SVP Zürich, «lügt die Stadtpolizei Zürich die Bevölkerung knallhart an». Die illegale Demonstration sei nicht friedlich verlaufen, die Polizei habe «komplett die Kontrolle verloren».

«Es kann nicht sein, dass die Polizei bei jedem Räbeliechtliumzug eingreift – aber bei einer illegalen Demo mit über 10’000 Teilnehmern einfach zuschaut», sagt Fischer. Entweder würden die Regeln für alle gelten oder für niemanden – etwas anderes sei den Leuten nur schwer vermittelbar. «Man hätte von Anfang an die Demo auflösen müssen.»

«Mit Augenmass und Zurückhaltung»

Marco Cortesi, Medienchef bei der Stapo Zürich, lässt die Kritik nicht gelten und betont: «Die Stadtpolizei Zürich lügt nie. Ich war vor Ort und konnte mit eigenen Augen sehen, dass die zahlreichen Polizisten vor Ort mit viel Augenmass und Zurückhaltung agierten.» Die Personen der Black-Lives-Matter-Bewegung hätten nichts mit jenen zu tun gehabt, die zur Gewalt griffen und Steine oder Flaschen warfen – im Gegenteil. «Die Teilnehmenden waren stets friedlich und professionell.»

Doch wie kam es dazu, dass die Black-Lives-Demonstration gerade in Zürich in einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit der Polizei endete, während sie in den anderen Schweizer Städten friedlich blieb? Eine Rekonstruktion der Ereignisse:

11.00 Uhr

Die Organisatoren der «Silent Protest»-Demonstration treffen sich zum Brunch im Zürcher Lokal Hiltl. Sie koordinieren sich und und besprechen noch ein letztes Mal die Einzelheiten. Wie Luizella José, Mitorganisatorin und Mitgründerin der Black Panther Party Reloaded, sagt, rechnet man mit maximal 1000 Teilnehmern.

13.30 Uhr

Die ersten Personen treffen am Zürcher Sechseläutenplatz ein. Auf dem Platz demonstrieren gleichzeitig rund 50 Männer und Frauen einer Demo gegen die Corona-Einschränkungen. Luizella: «Ich dachte, vielleicht gibt es Stress, aber die Stimmung war extrem friedlich.»

14.00 Uhr

Die Polizei trifft beim Platz ein. Die Organisatoren schicken die Demo-Teilnehmer in Gruppen von rund 200 Leuten los. «Wir hatten alle Masken an, Desinfektionsmittel dabei und haben möglichst darauf geachtet, dass der Abstand eingehalten wird», sagt Luizella. Doch bald seien immer und immer mehr Leute zum Platz geströmt. «Wir waren überwältigt, entschieden uns aber dazu, trotzdem weiterzumachen.»

Vertreter der linksautonomen Szene verteilen Flugblätter unter den Leuten. Begleitet wird die Aktion von Parolen wie «Fuck the Police». Schon bald versuchen einige von ihnen, die Leitung des Demonstrationszugs zu übernehmen. Zudem beleidigen und provozieren sie Beamte des sogenannten Dialogteams der Polizei.

«Bereits während der ‹BLM›- Demonstration waren Exponenten der linksautonomen Szene dabei und versuchten die Leitung der Demonstration zu übernehmen. Dies konnte aber von den Teilnehmenden erfolgreich verhindert werden», schreibt auch die Stadtpolizei Zürich in ihrer Mitteilung. Auch in der Folge sei es nie zu einer Solidarisierung der friedlichen Demonstrationsteilnehmenden mit den Linksautonomen gekommen.

16.00 Uhr

Die Teilnehmer des Umzugs kehren zum Sechseläutenplatz zurück. Aus den Boxen ertönt Musik. «Where is the love» von den Black Eyed Peas und «Changes» von 2Pac. Am Rande kommt es zwischen einzelnen Vertretern der Corona-Demo und Personen von der Anti-Rassismus-Bewegung zu verbalen Auseinandersetzungen. Die Corona-Demonstranten hielten den «Black Lives Matter»-Rufen mit «All Lives Matter» entgegen. Die Polizei ist vor Ort, muss aber nicht eingreifen.



Während einer Schweigeminute für Opfer des Rassismus wird die Ruhe jäh durch einen Knall unterbrochen. «Wir haben festgestellt, dass verschiedene Leute FC Dietikon und FC Zürich rumschrien und die Polizisten provozierten. Zudem gab es auch viele Vermummte von der linksextremen Szene», sagt Luizella. «Die Personen sind uns schon vorher aufgefallen, und wir wiesen die Polizei bereits dann darauf hin, dass diese Leute nichts mit uns zu tun haben.»

16.05 Uhr

Vertreter der linksautonomen Szene provozieren die Beamten und Teilnehmer der Corona-Demonstration. Ein Mann versucht, einem Anwesenden die Schweizer Fahne aus den Händen zu reissen. Daraufhin kommt es zu einer Rangelei mit zwei Polizisten. Mit Sprüchen wie «Schweizer Polizisten schützen die Rassisten» versuchen die Linksautonomen, die Menge gegen die Polizei aufzuhetzen.

Wie man auf einem Video sieht, nimmt die Polizei eine Person fest, die zuvor mit einem Banner der Revolutionären Jugend Zürich (RJZ) unterwegs war. Zudem versprühten die Beamten Pfefferspray. Kurz darauf eskaliert die Situation. Vermummte – darunter auch solche mit FCZ-Insignien und Handschuhen, wie man sie auch im FCZ-Shop kaufen kann – werfen Gegenstände auf anwesende Polizisten.

16.15 Uhr

Die Polizisten schützen sich vor dem McDonald’s Stadelhofen mit ihren Schildern gegen die Wurfgeschosse. Im Anschlag: Ihre Gummigeschossgewehre. Noch mehr Gegenstände prasseln auf die Beamten ein. «Die Bullen bringen euch um», rufen einzelne.

Ein Beamter will gemeinsam mit Vertretern der «Silent Protest»-Demo die Situation schlichten – obwohl sich zu der Zeit der Grossteil der Demoteilnehmer noch auf dem Sechseläutenplatz aufhält. Wie die Stadtpolizei verlauten lässt, erfolgten Verhaftungen aufgrund der Angriffe auf die Einsatzkräfte.

Die Situation bleibt jedoch angespannt. Als sich Polizisten in einem Fahrzeug einen Weg durch die Menge bahnen wollen, reagieren mehrere Vermummte, die teilweise mit roten Transparenten unterwegs waren, mit Gewalt. Unter Sirenengeheul müssen die Polizisten wenden, unter dem Jubel der Anwesenden fahren sie davon.

17.00 Uhr

Erst jetzt beruhigt sich die Lage langsam. Demonstrationsteilnehmer und vermummte Linksautonome zerstreuen sich allmählich.