Im August wurde die Securitas Opfer eines linksradikalen Hackerangriffs. Dabei gelangten die Hacker an Daten von Behördenmitarbeitenden, die nun auf dem linksautonomen Portal «Barrikade» veröffentlicht wurden.

Im August wurden auf dem linksautonomen Portal «Barrikade» Privatadressen von Securitas-Mitarbeitenden veröffentlicht , die im Bundesasylzentrum Bässlergut arbeiten. Schon seit geraumer Zeit führen linksextreme Kreise in Basel eine Kampagne gegen die Institution durch, in der es auch zu gewalttätigen Übergriffen des Sicherheitspersonals gegen die Bewohner gekommen sein soll.

Mitte Oktober nun wurden auf dem Portal Telefon und Handynummern von zahlreichen Polizisten, Gefängnismitarbeitenden und anderen Justizangestellten veröffentlicht, die in irgendeinem Zusammenhang mit dem Bässlergut stehen. Die Daten stammen von einem Datenleck auf der Securitas-Website, das Hacker der «161 Crew» im August online stellten.

Die aufgelisteten Personen arbeiten zum Teil in hochrangigen Positionen, die es «für das reibungslose Funktionieren des Migrationsregimes und Justizsystems benötigt», wie die Aktivisten schreiben. Die Nummern seien für all jene, «die mal Lust haben, zu diskutieren, zu stressen, Dampf abzulassen oder einfach zu nerven», heisst es weiter. Also ein Aufruf zum Telefonterror. Dafür sollen die Aktivisten eine Software benutzen, um ihre Identität zu verschleiern.