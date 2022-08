Test gegen Terror : Linksextreme wollen Militärübung in Bern «zum Desaster machen»

In der Woche vom 15. bis 19. August halten die Kantonspolizei Bern und die Armee in Bern die Fides-Übung ab.

Vom 15. bis 19. August wird in Bern und Umgebung der Ausnahmezustand geprobt: Die Schweizer Armee führt zusammen mit der Berner Kantonspolizei eine gross angelegte Übung namens Fides durch. Durchgespielt werden solle das Szenario einer «länger andauernden Terrorbedrohung», die den «Schutz von kritischen Infrastrukturen», wie etwa Lebensmittelverteilzentren, Rechenzentren der Energieversorgung oder bedeutenden Verkehrs- und Regierungsinfrastrukturen, erforderlich macht, wie der Kanton bereits im letzten Februar ankündigte. Details zur Übung – etwa wo genau sie stattfinden wird oder welches Krisenszenario konkret durchgespielt wird – gaben die Behörden bis anhin nicht preis.

Daran störten sich polizei- und armeekritische Kreise, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Unter dem Namen «No Fides» haben sie eine Kampagne mit eigener Website lanciert, wo sie die Übung sowie die staatlichen Sicherheitskräfte kritisieren. So seien die Angaben rund um die Trainingswoche «pauschal und ungenau» und es herrsche «Intransparenz der Behörden, was den Umfang der Übung sowie die Auswirkungen auf die Bevölkerung angeht». Mit dem Schlagwort «Terrorismus» werde «eine diffuse Angst vor einem unsichtbaren Feind erzeugt, um mehr Kontrolle zu rechtfertigen», schreiben die Aktivistinnen und Aktivisten. In der Fides-Übung sehen sie «weit mehr als eine Inszenierung, mit der Armee und Polizei ihre Unverzichtbarkeit demonstrieren wollen».