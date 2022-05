«SVP bi de Lüt»: Linksextreme wollen SVP-Feier stören –kommt es in Basel zu Ausschreitungen? 

Am Samstag will die Partei in Basel Volksnähe demonstrieren. Anhängerinnen und Anhängern des Bündnisses «Basel Nazifrei» könnten den Anlass jedoch stören. In den Sozialen Medien haben sie Widerstand angekündigt.

1 / 6 Im Netz macht die SVP Werbung für den Anlass «SVP bi de Lüt», der am Samstag in Basel stattfinden soll. Screenshot/Facebook Mitglieder des Bündnisses «Basel Nazifrei» haben im Netz zu Störaktionen der Feier aufgerufen. Screenshot/Instagram In der Vergangenheit hat dieses bereits mehrmals mit Demonstrationen für Aufsehen gesorgt. (Symbolbild) Pino Covino

Darum gehts Die SVP will mit einer öffentlichen Feier in Basel am Wochenende Präsenz markieren.

Linksextreme Kreise haben angekündigt, den für Samstag geplanten Anlass «SVP bi de Lüt» zu stören.

Mehrere prominente Parteivertreterinnen und -Vertreter haben ihren Auftritt angekündigt. Die Polizei beobachtet die Situation.

Linke Gruppierungen rufen im Netz zu einer Gegendemo für eine an eine für Samstag angekündigten Feier der SVP auf. «Kein Fussbreit den Bonzen, Rassisten und Sexisten» heisst es etwa vonseiten des Bündnisses «Basel Nazifrei» mit Blick auf die Versammlung in der Nähe des Bahnhofs SBB. Man wolle die «SVP aus der Stadt jagen» heisst es in den sozialen Medien weiter. Wie die Führungsriege der Kantonspartei gegenüber dem «Blick» erklärt, mache man sich Sorgen, dass es zu Gewalt kommen könnte.

Mehrere Schwergewichte der Partei haben ihre Teilnahme für Samstag angekündigt. Auf Flyern für den Event ist neben dem Konterfeit der Bündner Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher etwa auch dasjenige von Fraktionschef Thomas Aeschi zu sehen. Sogar Bundesrat Ueli Maurer soll dabei sein. Ob es jedoch soweit kommen wird, ist aufgrund einer möglichen Terminkollision des Finanzministers noch unklar. Mit der Anlassreihe «SVP bi de Lüt» will die Partei gemäss eigenen Aussagen Volksnähe demonstrieren. Städte wie Chur oder Glarus waren schon Gastgeber.

Thomas Aeschi hält an Veranstaltung fest

In der jüngeren Vergangenheit hat das Bündnis «Basel Nazifrei» immer wieder mal für Gesprächsstoff in der Stadt am Rheinknie gesorgt – zuletzt im Oktober 2020, als es zu einer Gegendemo für einen Anlass von Corona-Massnahmengegnern aufrief. Schweizweit Berühmtheit erlange das Bündnis 2018, als Anhängerinnen und Anhänger auf dem Basler Messeplatz gegen eine Kundgebung im Rahmen der SVP-Selbstbestimmungsinitiative demonstrierten, an der auch Rechtsextreme auftraten. Es kam damals zu Verhaftungen, worauf mehrere Verfahren eröffnet wurden, von denen einige noch hängig sind.