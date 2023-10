Buchrezension von «Der Kräuterarzt»

Bärenklau, Brennnessel, Wacholder, Lungenkraut: Nicolas Bourdin rührt daraus Salben an, braut Elixiere und heilt die Menschen eines Walliser Bergdorfs seit Jahren mit natürlichen Mitteln. Bis seine Tochter Marietta ihn durch einen Arzt aus Sion ersetzt. Als er auch noch als Scharlatan beschimpft wird, zieht er in die Alp Prariond hinauf: nicht, um wie alljährlich neue Kräuter zu sammeln, sondern, um in Trotz und Verbitterung ganz da zu bleiben. Eine Ziege und ein Hund sind die einzigen Gefährten, und im Gespräch mit Toten und einem imaginären Gegner blickt er auf sein Leben zurück, erinnert sich an die, die er geheilt hat, und – voller Schuldgefühle – an jene, die er nicht retten konnte.