Linsmayer liest: «Rocha Monte» von Peter Höner

Er lasse sich die Haare nicht mehr schneiden, bis das Hotel wiedereröffnet werde, verkündet Aurélio Fuertes grossspurig, als er nach der Entlassung des Personals zusammen mit José Barosa zum Wächter des Luxushotels Rocha Monte auf einer nebelfeuchten Anhöhe der Azoreninsel São Miguel ernannt wird. Bald aber wird klar, dass der marode Hotelkasten unverkäuflich ist und niemand begreift, warum Aurélio mit sturer Verbissenheit gegen dessen Verfall kämpft: Weder seine Frau Lucia, die sich im Zorn von ihm trennt und für die Kinder einen Ersatzvater sucht, noch die scheue Immaculata, die ihm einen Job als Verwalter eines Feriendorfes zuhält, und zuletzt nicht mal José, der mit seiner Verlobten eine Pinte eröffnet und heimlich zu all denen gehört, die das zerfallende Hotel ausplündern. Aurélio aber findet in Kuno, einem zugelaufenen Hund, einen treuen Freund und ist nicht nur vom seltsamen Zauber des Riesenbaus, sondern auch von einer geheimnisvollen, halb realen, halb surrealen Frau fasziniert, die er Drachenfee nennt.

Peter Höners Roman «Rocha Monte» kommt wie eine realistische Dokumentation daher, führt dann aber doch so gekonnt in eine Sphäre von Magie und Rätselhaftigkeit hinein, dass man den befreienden Schluss nicht missen möchte: Nach 20 Jahren vergeblichem Wächteramt verschwindet Aurélio spurlos, ist aber nicht tot, wie viele annehmen, sondern nimmt im Coiffeursalon seines Sohnes Nevio in Lissabon Platz mit den Worten «Einmal Haare schneiden kurz!».