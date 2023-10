LINSMAYER LIEST: Fundamentalist der Liebe

«Ja, ich habe mich den Kindern mit Haut und Haaren ausgeliefert, bin aus meiner weltfernen philosophischen Höhe in ihre vereinsamten Wüsten niedergestiegen, lebend und leidend wie sie.» 1978 ist er erschienen, Lukas Hartmanns Roman «Pestalozzis Berg», der den Schweizer Parade-Pädagogen vom Denkmal herabholt und an einem Tiefpunkt seines Lebens vorführt: 1799 im Berghotel Gurnigel bei Bern, als sein Stanser Waisenhausprojekt gescheitert ist und er, von Suizidgedanken getrieben, seine revolutionäre Erziehungslehre in einem Brief nochmals zusammenfasst.

Lukas Hartmann, «Pestalozzis Berg». Roman. Diogenes Taschenbuch. 208 Seiten.

An einem Zimmermädchen, das ihm auf keusche Weise etwas von der Sinnlichkeit vermittelt, die ihm die spröde Ehefrau vorenthält, probiert er seine Alphabetisierungsmethode aus, und während er von den Hotelgästen als kurioses Original verlacht wird, schöpft er in der Bergwelt Kraft, seine Vision in Burgdorf und Yverdon erneut zu realisieren. Er habe Pestalozzi als «Fundamentalist der Liebe» darstellen wollen, erklärte Hartmann später zu seinem 1989 von Peter von Gunten mit Gian Maria Volonté verfilmten Roman.

Was nicht nur von seiner Menschenliebe gilt, mit der er allen Widerständen zum Trotz «schier gewaltsam das Gute entzünden» wollte, sondern sich auch in seinem Verhalten spiegelt, das «dem grossen Liebenden Fleisch und Blut zugesteht» und ihn «in tiefster Niedergeschlagenheit Mensch genug sein lässt, sich nach Wärme, Berührung, Lust zu sehnen». Ein Roman, der zum Ergreifendsten gehört, was es in Sachen Erziehung zu lesen gibt.