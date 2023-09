Buchrezension: Gian kann nicht mehr

«Nachts frage ich mich manchmal, ob es möglich ist, dass mich die Schwärze schluckt und nie mehr ausspuckt.» Das ist ein Whatsapp von Gian Moretti an seine Freundin Sarah. Gian ist, obwohl er als coolster Typ unter den Siebtklässlern gilt, auf einmal auch im Unterricht unaufmerksam und streitet in der Pause mit den Mitschülern. Sarah ist besorgt, versucht Gian beim Treffen in ihrem Geheimversteck zu trösten und hört ihm geduldig zu, während alle anderen ihn immer zu etwas drängen wollen: die Lehrer, die beruflich erfolgreichen Eltern, die viel von ihm erwarten. Aber Gian bleibt verschlossen, ja, er beginnt sogar heimlich zu trinken. Als Sarah im Internet Rat sucht, stösst sie darauf, dass Gian an einer Depression leidet und vielleicht sogar selbstmordgefährdet ist.