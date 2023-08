«Lieber Knochen als gar nichts»

Fela, pummelig vor lauter Schokoladengenuss, ist zufrieden mit dem einzigen «Tag des Glücks», den ihr auf einen Brief hin ein brutaler General bereitet. «Ich sterbe glücklich», denkt sie, als sie sich danach die Pulsadern aufschneidet. Zilka verliebt sich in den schönen Jakir, der die Verlobte sitzen lässt. Als ein gewisser Illisch sich ihrer erbarmt, liegt Jakir in der Hochzeitsnacht als Phantom zwischen den beiden, so dass die Ehe annulliert wird und Zilka, zum Christentum konvertiert, ins Kloster geht. Was die Liebe als ein verrücktes, unkontrollierbares Phänomen für Folgen haben kann, macht der 1902 in Polen geborene, 1991 in Amerika verstorbene Isaac Bashevis Singer in seinen Geschichten drastisch zum Ereignis.