Linsmayer liest: Probieren geht über Studieren

Fake News sind Nachrichten, die uns weismachen wollen, dass etwas stimmt, obwohl es gelogen ist. Es fragt sich aber, ob der Sprache überhaupt noch zu trauen ist und wir nicht besser hingehen sollten, uns selbst von einer Tatsache zu überzeugen? 1969 hat Peter Bichsel in seinen parabelhaften «Kindergeschichten» genau diese und ähnliche Fragen in den Blick gerückt. Da glaubt ein Mann nicht, dass, wer immer geradeaus geht, wieder an den gleichen Punkt zurückkommt. «Das weiss ich, aber das glaube ich nicht, und deshalb muss ich es ausprobieren», sagt er und geht mit einer Leiter los, denn er muss ja über Häuser hinübersteigen, wenn er immer geradeaus geht. Ob er je wirklich zurückkommt und sagt: «Jetzt glaube ich es, die Erde ist rund», erfahren wir nicht, aber dass da jemand einer Frage wirklich radikal auf den Grund geht, ist schon eindrücklich genug.