Linsmayer liest «Terra pels peis»/«Den Füssen ein Grund» von Linard Bardill

«Ja, eusi zwei Chätzli / sind tuusigi Frätzli ...» ist für viele das einzige Gedicht, das sie noch auswendig können. Dabei sind Gedichte das Unmittelbarste, Persönlichste, Konzentrierteste, was uns an Geschriebenem begegnen kann. Gedichte haben Platz in einer SMS und sie sagen uns manchmal mehr als ein dicker Roman. Die sechs Zeilen «Ich bin es nicht / und bin es doch / und sehe wie die Welt / unter meinen Füssen / aus der geheimen Kammer / meines Herzens sprudelt» zum Beispiel. Formuliert hat sie Linard Bardill in seinem Gedichtband «Den Füssen ein Grund». Man kennt Bardill als Liedermacher auf Deutsch und Romanisch, und auch die Gedichte in dem Band liegen in beiden Sprachen vor. Das Glück ruht in flüchtigen Momenten, wollen die Gedichte uns sagen.